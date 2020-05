SAP will am Standort Deutschland festhalten

Der Software-Konzern SAP bekennt sich trotz seiner starken Orientierung am US-Markt zu seinem Heimatstandort. „ SAP ist eine deutsche Company mit Wurzeln und Headquarter in Deutschland - und das wird so bleiben“, sagte der Geschäftsführer von SAP Deutschland, Hartmut Thomsen, in einem Pressegespräch. Schließlich habe auch der amerikanische Vorstandschef Bill McDermott wie angekündigt inzwischen ein Haus in Heidelberg nahe der Firmenzentrale in Walldorf bezogen. Der Anteil des Heimatstandorts an der Konzern-Belegschaft werde jedoch auf längere Sicht weiter zurückgehen, sagte Thomsen.

Im vergangenen Jahr hatten Beschwerden von Aufsichtsratschef und Mit-Firmengründer Hasso Plattner über die Schwerfälligkeit der Entwickler in Deutschland und sein überschwängliches Lob der Innovationskraft im Silicon Valley Spekulationen ausgelöst, SAP wolle die Zentrale in die USA verlagern. Dass der Amerikaner McDermott seit Mai allein an der Spitze des Konzerns steht, den er zuvor zusammen mit dem fließend deutsch sprechenden Dänen Jim Hagemann Snabe geleitet hatte, zerstreute trotz aller Dementis solche Sorgen in der Belegschaft nicht.