SAP will ohne weitere Großübernahmen wachsen

SAP hatte im September die Übernahme des US-Softwarehauses Concur für umgerechnet 6,2 Mrd. Euro angekündigt. Der Spezialist für Programme zum Organisieren und Abrechnen von Dienstreisen bietet seine Software überwiegend als Cloud-Programme, also zur Miete über das Internet, an. In den vergangenen drei Jahren hat SAP das als zukunftsträchtig geltende Cloud-Geschäft rasch durch mehrere Milliardenübernahmen in den USA ausgebaut. Da sich die Einnahmen bei der Mietsoftware aber über mehrere Jahre verteilen, dauert es, bis das Geschäft so profitabel ist wie der klassische Verkauf von Software über Lizenzen. SAP musste deshalb seine Gewinnziele bereits zurückschrauben .

Im Jänner werde er eine Wachstumsstrategie für alle Geschäftszweige von 2015 bis 2020 präsentieren, kündigte McDermott an. Sowohl das Kerngeschäft mit Lizenz-Software als auch das Cloud-Geschäft werde SAP mit Innovationen das Wachstum vorantreiben und das operative Ergebnis steigern.