Schicksalswoche für Telekom Austria steht bevor

In der Branche wird spekuliert, dass die teilstaatliche Telekom dringend eine Kapitalerhöhung braucht, was damit für ein Jahr blockiert wäre. Allerdings hatte das Unternehmen zuletzt immer in Abrede gestellt, dass ein unmittelbarer Bedarf nach mehr Kapital gegeben ist. Muhm sieht jedenfalls keinen Geldbedarf und sowohl Telekom wie auch ÖIAG gut aufgestellt. Ganz anders sieht das der Industrielle Ronny Pecik, der für America Movil im Aufsichtsrat der Telekom sitzt. Er sprach vergangene Woche davon dass sich die Telekom in einer „Todesspirale“ befinde.

Für Muhm ist dies wiederum nur ein Versuch, die Telekom möglichst günstig zu übernehmen. Wobei die Zahlen Muhm Recht geben: Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) der Telekom betrug im Vorjahr 377,6 Mio. Euro. Derzeit hält die ÖIAG 28,42 Prozent an der Telekom Austria und America Movil - der Mobilfunker gehört dem reichsten Mann der Welt, Carlos Slim - 26,84 Prozent. Mit dem Syndikatsvertrag soll sicher gestellt werden, dass beide Großaktionäre abgestimmt miteinander vorgehen.