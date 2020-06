Schwedische Tele2 bietet in Österreich Mobilfunk an

Der schwedische Telekomanbieter Tele2 will am österreichischen Mobilfunkmarkt mitmischen: Ab dem zweiten Halbjahr 2015 werde er in diesen Bereich der Telekommunikation einsteigen, kündigte das Unternehmen heute, Montag, in einer Aussendung an.

Mit Mobilfunk, Festnetz-Telefonie, Breitband Internet und dem kürzlich gelaunchten TV-Angebot sei die Tele2 dann hierzulande breit aufgestellt. "Die Einfachheit in der Handhabung ist wie bei all unseren Produkten auch im Mobilbereich das zentrale Kriterium", meinte der Tele2-Österreich-Chef Alfred Pufitsch.