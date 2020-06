Schwellenländer: Bezahlen per Handy boomt

Einer Untersuchung der schwedischen Analysefirma Berg Insight sollen bis 2015 mehr als 700 Millionen Menschen per Handy zahlen. 2010 waren es noch 133 Millionen, die insgesamt 25 Milliarden US-Dollar via Mobiltelefon ausgaben. 2015 soll der Betrag auf 215 Milliarden Dollar wachsen. Über Grenzen hinweg sollen dann außerdem 16 Milliarden Dollar transferiert werden, so der Bericht. Derzeit seien es weniger als eine Milliarde Dollar.

"In Regionen wie Afrikae wird das Mobiltelefon der primäre digitale Kanal werden, über den Menschen Finanzdienste nutzen", so Lars Kurkinen von Berg Insight. Finanzinstitute wie Mobilfunkanbieter würden derzeit beginnen, wie wichtig das Handy in der Zukunft sei und dass auf diesem Weg neue Kunden gewonnen werden könnten. In den letzten zwei Jahren sei die Zahl der Mobile-Payment-Dienste explodiert und würde derzeit bei etwa 300 weltweit halten.