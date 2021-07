Selbstfahrende Autos: Honda und Google wollen kooperieren

Honda wird bei der Entwicklung selbstfahrender Autos womöglich bald mit Google kooperieren. Es gebe darüber formale Verhandlungen, teilte der japanische Autobauer am Mittwochabend mit. Sollten sich beide Seiten einig werden, würden die Ingenieure der Firmen künftig eng zusammenarbeiten.

Ausgegliedert

Der Google-Mutterkonzern Alphabet hat das Projekt zur Entwicklung selbstfahrender Autos gerade in eine unabhängige Einheit namens Waymo ausgegliedert . Diese soll nun Partnerschaften mit der Industrie ausloten. Honda ist der zweite potenzielle Partner. Mit Fiat Chrysler hat Google bereits eine Vereinbarung. Hier soll die Technik in einige Modelle eingebaut werden.

Hohe Kosten

Die Entwicklung selbstfahrender Autos bringt für die Branche hohe Kosten mit sich. Einige Hersteller suchen deswegen ihr Heil in Kooperationen, auch mit der Technologiebranche aus dem Silicon Valley. Andere Anbieter wie General Motors oder Ford wollen es alleine schaffen. Honda hat bereits Ressourcen in eine interne Entwicklung des autonomen Fahrens gesteckt. Diese Bemühungen würden fortgesetzt, so das Management.