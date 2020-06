Sharp kehrt nach drei Jahren in die Gewinnzone zurück

Der japanische Elektronikkonzern Sharp ist erstmals seit drei Jahren in die Gewinnzone zurückgekehrt. Für das Ende März abgelaufene Geschäftsjahr fiel unter dem Strich ein Gewinn von 11,5 Mrd. Yen (82,1 Mio. Euro) an, gab das Unternehmen am Montag bekannt. Das sei der erhöhten Nachfrage nach LCD-Bildschirmen und Solarbatterien zu verdanken.

Den Umsatz mit LCD-Bildschirmen konnte der Konzern gegenüber dem Vorjahr um 17 Prozent auf 991 Mrd. Yen erhöhen.

Im Vorjahr hatte Sharp noch einen Verlust von 545,3 Mrd. Yen verbuchen müssen. Der Umsatz erhöhte sich im abgelaufenen Geschäftsjahr um 18,1 Prozent auf 2,93 Bill. Yen. Im laufenden Geschäftsjahr soll der Nettogewinn weiter kräftig auf 30 Mrd. Yen zulegen, bei 3 Bill. Yen Umsatz.

Sharp hatte in seinem Überlebenskampf tausende Stellen abgebaut und sich den US-Chipspezialisten Qualcomm als Investor ins Boot geholt. Der Konzern setzt auf Displays mit einer neuartigen Technologie. Die sogenannte IGZO-Technik (Indium Gallium Zinc Oxide) soll bessere Bildqualität bei niedrigem Stromverbrauch und dünneren Panels bieten.