Sicherheitsexperte: Firmen müssen Daten verschlüsseln

Firmen können sich nach Einschätzung von Sicherheitsexperten nur mit Hilfe von Verschlüsselungsmechanismen gegen das Ausspähen von Geheimdiensten schützen. „Verschlüsselung funktioniert“, sagte Mikko Hypponen, Sicherheitsspezialist der finnischen Firma F-Secure, der Deutschen Presse-Agentur am Rande eines Symposiums in der Nähe von Stuttgart. Die heutigen Verschlüsselungsmechanismen seien so stark, dass kein Geheimdienst sie knacken könne.