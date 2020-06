Siemens mit Plus bei Windkraftaufträgen

Der deutsche Elektrokonzern Siemens hat in den vergangenen Monaten eine Reihe von Aufträgen für seine Windkraftanlagen im Wert von umgerechnet rund 650 Millionen Euro erhalten.

Insgesamt liefere das Unternehmen rund 294 Windenergieanlagen mit einer Leistung von je 2,3 Megawatt für Projekte in den USA, Kanada und Puerto Rico, teilte Siemens am Montag in Erlangen mit.

Die Bestellungen für die rund 250 Anlagen aus Nordamerika seien im Sommer und damit im vergangenen Geschäftsjahr eingegangen, die aus der Karibik im jüngst gestarteten neuen Geschäftsjahr 2011/2012 (Ende September).