Siemens schließt Partnerschaft mit Gazprom

Siemens und das russische Staatsunternehmen Gazprom haben am Montag eine strategische Partnerschaft geschlossen. Künftig wollten die beiden Großkonzerne vor allem in Schlüsselbereichen eng zusammenarbeiten, sagte Gazprom-Chef Alexej Miller einer Mitteilung zufolge. Siemens solle etwa logistische Infrastruktur für Energieprojekte von Gazprom beisteuern. Ein entsprechendes Abkommen unterzeichnete Miller in Moskau mit Siemens-Vorstand Peter Löscher.

Insgesamt nannten die Unternehmen neun Bereiche der Zusammenarbeit, darunter etwa Medizintechnologie, Elektroenergie oder Automatisierung. Bereits im Juni 2010 hatten Siemens und Gazprom eine Absichtserklärung über die Zusammenarbeit bei der Entwicklung von Technologien zur Erdgasverflüssigung geschlossen.