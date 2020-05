Siemens streicht weitere 4.500 Arbeitsplätze

Verbessern will Siemens vor allem die Ertragskraft im Stromerzeugungsgeschäft der Energietechnik. Auch weitere ertragsschwache Geschäfte sollen saniert werden, teilte der Konzern heute mit. Dazu hält sich Siemens alle Optionen offen. Zwar wird der Sanierung in Eigenregie der Vorzug gegeben, „doch andere Optionen bleiben“, heißt es in einer heute veröffentlichten Unternehmenspräsentation. Genannt werden Standortoptimierung, Wiedereingliederung in den Konzern sowie Partnerschaften.



Den Umsatz der wenig ertragreichen Geschäftsfelder bezifferte Siemens auf rund 15 Mrd. Euro; 2013 waren es noch etwa 21 Mrd. Euro gewesen. Der gesamte Konzern erzielt Erlöse in Höhe von rund 72 Mrd. Euro. Im laufenden Geschäftsjahr will Siemens bei den margenschwachen Feldern die Ertragswende schaffen: Die Marge soll sich auf etwa ein Prozent belaufen. Für 2017 wird eine Rendite von rund sechs Prozent angepeilt, für 2020 mehr als acht Prozent.