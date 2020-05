Siemens-Umbau: Schwieriges Wegstück steht nun bevor

Seit Monaten krempelt Siemens-Chef Joe Kaeser den Elektroriesen mit seinen gut 360.000 Beschäftigten - davon 12.500 in Österreich - um, weil er ihn schlanker und effizienter aufstellen will. Das lief bisher zumindest nach außen relativ reibungslos - wohl auch, weil noch unklar ist, wieviele Arbeitsplätze der Umbau kosten wird. Ab Mittwoch (1. Oktober) läuft Siemens in der neuen Struktur.

Der Dax-Konzern hinkt schon seit längerem Wettbewerbern wie dem Erzrivalen General Electric in Sachen Rendite hinterher. Deshalb hatte Kaeser im Mai den größten Konzernumbau seit Jahren auf den Weg gebracht: Die erst unter seinem aus Kärnten stammenden Vorgänger Peter Löscher eingeführte Einteilung des Geschäfts in die Sektoren Energie, Industrie, Medizintechnik sowie Infrastruktur und Städte ist passé, die Zahl der Divisionen wurde von 16 auf neun reduziert und die Medizintechnik soll verselbstständigt werden.