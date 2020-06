Silicon Valley-Serie: „Wir suchen gierige Start-ups“

„Das ist kein optimales Konzept“, sagt Herger im futurezone-Gespräch, „15 bis 20 gute Start-ups pro Jahr ins Valley zu bringen, das schaffen Deutschland oder Israel, die Österreicher aber haben die Dichte nicht.“ Das Austrian Innovation Center geht nach einem anderen Schema vor: Erstens gibt es eine Prephase, in der in Österreich Start-ups über Wochen und Monate gecasted und auf das Valley vorbereitet werden. „Wir suchen gierige Start-ups, die den Erfolg wollen und einen Silicon Valley-Aufenthalt als die Chance ihres Lebens ansehen. In dieser Prephase werden wir nach strengen Kriterien die Kandidaten für das Valley aussuchen und wollen herausfinden, wo es einen Business-Case gibt. Und wenn das Start-up noch keinen hat, werden wir im besten Fall einen finden. „ Google hatte anfangs auch keinen Business-Plan“, sagt Herger. Start-ups müssen formbar sein, aber nicht zu formbar. Ganz schlecht sind solche, die beratungsresistent sind. Das AIC-Programm ist für die Start-ups kostenlos, dennoch fallen Kosten wie Flug, Quartier und Lebenserhaltungskosten an – und da kommt im Silicon Valley bald eine hübsche Summe zusammen.

Die zweite Phase ist der eigentliche Silicon-Valley-Aufenthalt, der 90 Tage umfasst. Die Start-ups werden dabei in einem Co-Working-Space untergebracht, um mit anderen Silicon Valley- und lokal vernetzten Start-ups in Kontakt zu kommen und sich austauschen zu können. „Ein eigenes AIC-Gebäude halte ich für wenig sinnvoll, weil man sich da isolieren würde“, sagt Herger. Ähnlich funktioniert zwar auch die Go-Silicon-Valley-Initiative der WKÖ, ans AIC ist aber ähnlichem wie beim deutschen Silicon Valley Accelerator ein Mentoren-Programm gekoppelt – jedes Start-up wird durchgehend von einem Mentor betreut, und das sind erfahrene Silicon-Valley-Venture Capitalists, Business-Angels und anerkannte Experten aus der Technologie-Branche, die im Valley gut vernetzt sind und den Start-ups beim Netzwerken helfen.

„Der Mentor fährt mit den Start-ups ein Intensiv-Programm, täglich werden sie auf das „wo sind wir, wo wollen wir hin“ hingewiesen“, sagt Herger. Der Hauptmentor ist auch für das Betreuungsbudget verantwortlich, er wird dann auch Spezialmentoren ins Boot holen (jemanden wie beispielsweise Herger, der beim deutschen Programm Spezialmentor zu Gamification ist), die zum Thema des Start-ups passen sprich, Experten auf dem Gebiet sind, mit dem sich das Start-up befasst.