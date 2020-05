Softwarehersteller SAP will in China über Zukäufe wachsen

Ein ambitioniertes Ziel: In den jüngsten Quartalen hatte das Asiengeschäft wegen der Wachstumsdelle in China nach dem Regierungswechsel geschwächelt. 2012 machte SAP gut 16 Prozent seiner Umsätze in der Region Asien-Pazifik, Erlöse für China weist das Unternehmen nicht aus. Der Umsatz allein in Deutschland ist in etwa genauso hoch. „ Walldorf verliert nichts von seinem Status“, beschwichtigte Watts denn auch in der aktuellen Diskussion um den Standort. Zuletzt waren Sorgen aufgekommen, dass sich SAP zunehmend in die USA orientieren könnte. Von 2014 an wird die Zweierspitze aufgelöst und SAP-Co-Chef Bill McDermott steuert den Konzern allein.