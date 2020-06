Sony DADC: 158 Mitarbeiter müssen gehen

In einer Betriebsversammlung hat Sony DADC Austria am Montag die Mitarbeiter über den bevorstehenden Personalabbau informiert. 76 Mitarbeiter wurden beim Frühwarnsystem des AMS am Freitag zur Kündigung angemeldet. Außerdem werden 82 Leiharbeiter nicht weiter beschäftigt und an ihre Überlasserfirmen zurückgeschickt. Gleichzeitig schnürte das Unternehmen mit Betriebsrat und Gewerkschaft ein Sozialpaket im Ausmaß von mehr als zwei Millionen Euro.

Rückgang bei optischen Speichermedien

Aufgrund des weltweiten Rückgangs bei optischen Speichermedien (DVD und CD) wird Sony die Produktion der DVDs und Blu-ray Discs, die bisher in Salzburg an den Standorten in Anif und Thalgau erzeugt wurden, im Werk in Thalgau bündeln. Auch die Verpackung der Datenträger wird in Anif aufgelassen und auf die Standorte Thalgau, Southwater ( Großbritannien) und Pilsen ( Tschechien) konzentriert.

Die 76 von der Kündigung betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden mit einem Paket sozialer Absicherungsmaßnahmen unterstützt, mit denen ihnen der Umstieg in ein anderes Unternehmen erleichtert werden soll. Dadurch sollen soziale Härten nach Festlegung bestimmter Kriterien mit einer finanziellen Abgeltung abgefedert werden. In einer freiwilligen Nebenvereinbarung wurde zudem festgelegt, dass auch jene Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter, die länger als drei Jahre im Unternehmen tätig gewesen sind, aus diesen Mitteln finanziell unterstützt werden.

„Wir haben in Salzburg vor nun 25 Jahren bei Null begonnen und in dieser Zeit an unseren beiden Standorten in Anif und Thalgau annähernd 1.500 Arbeitsplätze geschaffen. Nun zwingt uns der Markt dazu, auch in Salzburg betriebsbedingte Kündigungen aussprechen zu müssen. Diese Entscheidung war schwierig, aber sie war notwendig, damit wir auch in Zukunft erfolgreich bleiben“, so Dieter Daum, der Geschäftsführer von Sony DADC, in einer Aussendung.



Neues Standbein Bio-Sciences

Als neues Standbein setzt das Unternehmen auf den Bereich Bio-Sciences. Hier arbeiten in Salzburg bereits 100 Mitarbeiter, die sich mit der Entwicklung und Fertigung von medizintechnischen Analyse-Chips, etwa für die Diagnose von Krankheiten, beschäftigen. Aber auch im Bereich New Media Solutions (digitale Dienste) ist Sony DADC tätig. Auch hier arbeiten in Salzburg schon mehr als 100 Mitarbeiter im digitalen Bereich. Bei der digitalen Auslieferung von Musik ist das Unternehmen nach eigenen Angaben mit einem globalen Marktanteil von mehr als 50 Prozent heute schon Weltmarktführer.

Im Bereich der optischen Speichermedien will Sony die Wertschöpfung vertiefen. So liefert das Unternehmen beispielsweise seit Jahresanfang alle DVDs und Blu-ray Discs des Hollywood-Studios Paramount an den europäischen Handel. „Diese neuen Märkte sind jedoch noch zu klein, um den Rückgang bei CDs und DVDs auszugleichen. Aber wir sehen in diesen Geschäftsfeldern eine große Zukunft vor allem für die Standorte in Salzburg und rechnen für die nächsten Jahre mit einer jährlichen Verdoppelung unseres Umsatzes bei Bio-Sciences und New Media Solutions. Damit - und mit den leider notwendigen Umstrukturierungen in unserem bisherigen Kernmarkt optischer Speichermedien - sichern wir die Salzburger Standorte in Anif und Thalgau.

Sony DADC ist in 19 Ländern weltweit mit Standorten vertreten und zählt rund 6.500 Beschäftigte. Anif und Thalgau bilden gemeinsam den weltweit größten Standort, der im Jahr 2012 noch rund 1.300 Beschäftigte zählen wird. Sony DADC in Europa erwirtschaftete im vergangenen Finanzjahr 2010/11 einen Gesamtumsatz von 550 Millionen Euro.