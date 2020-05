Sony Mobile entlässt mehr als 1000 Mitarbeiter

Sony Mobile, die Smartphone-Sparte des japanischen Elektronikkonzerns, setzt seinen Sparkurs fort. Am Dienstag wurde bekannt, dass rund 1.000 Sony-Mobile-Mitarbeiter in Schweden entlassen werden. Damit halbiert Sony die Belegschaft seiner Schweden-Niederlassung nahezu. Derzeit arbeiten knapp 2.200 Menschen für Sony an Produktions- und Forschungsstätten in Schweden. Der skandinavische Standort wurde im Zuge des Joint Ventures mit Ericsson etabliert.