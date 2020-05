Spotify verdreifacht Verlust

Laut der New York Times wurden die Geschäftszahlen von Spotify durch ein Dokument offen gelegt, das der Konzern in Luxemburg eingereicht hatte, wo seine Holding registriert ist. Demnach verzeichnete Spotify 2014 einen Umsatz von 1,3 Milliarden US-Dollar, was einer Steigerung von 45 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Gleichzeitig stieg jedoch auch der Verlust von 68 Millionen auf 197 Millionen Dollar an. Bislang konnte der Dienst in seiner Firmengeschichte noch keine schwarzen Zahlen schreiben.