Springer: Sind zufrieden mit Abo-Zahlen im Internet

Diese bezahlten tagesdurchschnittlichen Nutzungsrechte von reinen Smartphone-Apps lagen im Mai bei "Bild" und "Welt" insgesamt nur bei zwölf Prozent. Rund 44 Prozent der Abonnenten ködert der Verlag über Kombinationsmodelle, wenn Kunden also neben der Smartphone-App etwa noch einen Zugang zum Internet oder zur elektronischen Ausgabe der Zeitung bekommen (ePaper). In diese Rubrik fallen auch Angebote für Tablet-Apps. Ein Drittel der Abonnenten des "Bild"-Bezahlangebots hat laut Springer die Option, die Zusammenfassung der Fußball-Bundesliga bei "Bild" zu sehen. Die IVW ist vor allem bekannt für die Veröffentlichung der Auflagen von Printprodukten. An dem neuen Meldeverfahren für bezahlten Inhalt nahmen nur die "Bild" und die "Welt" teil. Viele andere Verlage halten sich mit Bezahlmodellen noch zurück.