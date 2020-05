Steve Ballmer verteidigt Bing und Xbox vor Investoren

Der scheidende Microsoft-CEO Steve Ballmer hat zum letzten Mal in seiner Amtszeit eine Rede auf der jährlichen Hauptversammlung gehalten. Darin reagierte er auch indirekt auf die zuletzt laut gewordene Kritik an Xbox und Bing. Diese würden lediglich Verluste fabrizieren, die den Rest des Unternehmens am Wachstum hindern. Er verteidigte die beiden Sparten jedoch am Beispiel der Integration verschiedener Microsoft-Dienste wie SkyDrive und Bing