Apple-CEO Steve Jobs hat in der Nacht auf Donnerstag seinen Rücktritt erklärt. Er wird aber weiter Chairman bleiben. Laut vertrauten Personen hatte er in den vergangenen Wochen wiederholt mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Sein Nachfolger wird Tim Cook, der bereits in der Vergangenheit mehrfach die Geschäfte geleitet hat.