Streit zwischen Oracle und SAP geht in die nächste Runde

Der Rechtsstreit zwischen SAP und Oracle um die Höhe des Schadenersatzes nach dem Datenklau durch TomorrowNow hat die nächste Instanz erreicht. Ein Bundesberufungsgericht in Kalifornien zeigte sich bei einer mündlichen Verhandlung am Dienstag zwar wenig geneigt, die ursprünglich gegen die Deutschen verhängte Strafzahlung von 1,3 Milliarden Dollar zu bestätigen. Allerdings deuteten zwei der drei Richter an, die später festgelegte Summe von 272 Millionen Dollar erscheine ihnen wiederum zu niedrig. Ein Urteil fällte das Gericht zunächst nicht.