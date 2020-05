Suchmaschine für Öffnungszeiten in Österreich

Was es schon seit etwa drei Jahren in der Schweiz und in Liechtenstein gibt kam im April auch zu uns. Es handelt sich um öffnungszeiten.at, einen Dienst mit dessen Hilfe man nach Geschäftszeiten suchen kann. Laut dem Unternehmen ist Österreich ein guter Markt dafür, da im Internet häufiger nach Öffnungszeiten gesucht werde als in der Schweiz. Und das mache sich schon jetzt bemerkbar, denn die Anzahl der Seitenaufrufe steigt laut eigenen Angaben mit jedem Tag an.

Der Aufbau der Webseite ist sehr einfach. In einem Feld kann man Stichwörter, die Namen von Lokalen oder Geschäften eingeben und in einem anderen Feld noch optional einen Ort. Die erweiterte Suche bietet auch die Auswahl einer Branche, die maximale Entfernung vom angegebenen Ort sowie die Möglichkeit, nur nach geöffneten Geschäften zu suchen. Die Idee ist praktisch und kann sehr hilfreich sein. Der einzige Wermutstropfen ist, dass die Suchmaschine noch keine komplett vollständige Datenbank hat. Man erhält also noch nicht immer ein Ergebnis.