Südkoreaner kaufen Online-Netzwerk Path

Neuer Besitzer von Path und des angeschlossenen Kurzmitteilungsdiensts Path Talk ist die Firma Daum Kakao. Sie betreibt unter anderem den führenden Messaging-Service in Südkorea.

Path-Gründer Dave Morin, ein früherer Facebook-Manager, gab den Deal in der Nacht zu Freitag ohne finanzielle Details bekannt. Er hatte Path 2010 als Smartphone-App gestartet, die auf einen kleinen privaten Freundeskreis zugeschnitten sein sollte.

Path geriet allerdings in die Kritik, nachdem herauskam, dass die App die Kontaktliste von Nutzern hochlud, ohne eine Erlaubnis zu erfragen. Anfang 2013 musste die Firma deshalb 800 000 Dollar als Strafe an die US-Handelsbehörde FTC zahlen. Während die Nutzerzahlen in den USA überschaubar blieben, hatte Path Erfolg in Asien: So kommt der Großteil der rund 30 Millionen Nutzer aus Indonesien.