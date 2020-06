Tamedia übernimmt Doodle komplett

Die Schweizer Mediengruppe Tamedia hat die Online-Terminfindungsplattform Doodle vollständig übernommen, wie das Unternehmen heute, Donnerstag, mitteilte. Nachdem sie sich bereits 2011 mit 49 Prozent an Doodle beteiligt hatte, übernahm sie nun wie früher bereits angekündigt die restlichen Anteile.

Diese waren von den Gründern Michael Näf und Paul Sevinc sowie der Innovationsstiftung der Schwyzer Kantonalbank als Minderheitsaktionärin gehalten worden. Über den Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden, hieß es.

Die beiden Gründer scheiden laut Mitteilung mit dem Verkauf ihrer Anteile aus dem Verwaltungsrat des 2007 gegründeten Unternehmens aus. Bereits im Februar hatten sie die operative Leitung an Michael Brecht übergeben.

Tamedia strebt mit dem Zürcher Unternehmen internationales Wachstum an. Für diesen Zweck plant Doodle 2015 die Eröffnung eines Büros in Berlin mit 10 Mitarbeitern. Heute ist der Onlineterminplaner in 17 Sprachen verfügbar.