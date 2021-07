Tamedia übernimmt Online-Marktplatz Ricardo

Bei Ricardo, zu dem unter anderem die Auktionsplattform Ricardo, ein Online-Shopping-Portal und eine Kleinanzeigenseite gehören, arbeiten rund 190 Mitarbeitende in der Schweiz. Zudem gehört ein 30-köpfiges Entwicklerteam in Frankreich zum Unternehmen mit Sitz in Zug, wie Tamedia am Dienstag mitteilte. Die Transaktion muss noch von den Wettbewerbsbehörden genehmigt werden. Bisherige Besitzerin war die südafrikanischen Naspers Gruppe.