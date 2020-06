Tech-Riesen einigten sich mit Klägern im Abwerbe-Streit

In einer 2011 eingereichten Sammelklage hatten etwa 64.000 Angestellte den Unternehmen vorgeworfen, auf höchster Ebene ein Verzicht auf gegenseitige Job-Angebote vereinbart zu haben. So veröffentlichte Richterin Koh eine E-Mail des ehemaligen Google-Chefs Eric Schmidt an den mittlerweile verstorbenen Apple-Gründer Steve Jobs. Darin verspricht er, einen Angestellten der Personalabteilung zu feuern, der einen Apple-Mitarbeiter abgeworben hatte.

Apple, Intel und Adobe lehnten eine Stellungnahme ab. Google war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. In dem Gerichtsdokument hieß es, eine detaillierte Erklärung der neuen Vereinbarung werde bald vorgelegt. Richterin Koh wird dann voraussichtlich entscheiden, ob sie den neuen Vergleich annimmt oder ablehnt.