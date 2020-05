Telekom Austria-Anleihe könnte noch diese Woche kommen

Zur Finanzierung ihrer neu erworbenen Mobilfunkfrequenzen könnte die Telekom Austria Insidern zufolge noch in dieser Woche eine Anleihe begeben. Das österreichische Unternehmen wolle am Montagnachmittag eine Telefonkonferenz mit Investoren abhalten, um die Details für die mit einem Volumen von 500 bis 750 Millionen Euro geplante Anleihe festzulegen, sagten mehrere mit der Transaktion betraute Banker am Montag.