Telekom Austria hofft auf Ende von Mobilfunk-Preiskampf

Die Telekom Austria hofft angesichts eines nachlassenden Preisdrucks am hart umkämpften österreichischen Mobilfunkmarkt auf stabile Erträge im kommenden Jahr. “Wenn alles gut geht, sollten wir eine Stabilisierung des operativen Gewinns (Ebitda) in Österreich sehen„, sagte Telekom-Finanzchef Hans Tschuden am Mittwochabend auf einer Konferenz in Barcelona.