Telekom Austria: Pecik will in den Aufsichtsrat

Die beiden Großaktionäre der Telekom Austria ( TA), der österreichische Investor Ronny Pecik und der ägyptische Milliardär Naguib Sawiris, wollen in den Aufsichtsrat der Telekom Austria (A1) einziehen. Dafür soll das Aufsichtsratsgremium um zwei auf dann zehn Personen aufgestockt werden, so die Telekom Austria am Freitagnachmittag in einer Aussendung.

Entscheidung trifft Hauptversammlung

Bernhard Nagiller, Sprecher der Staatsholding ÖIAG, teilte mit: „Als stabiler österreichischer Kernaktionär bereiten wir uns umfassend und präzise auf die Hauptversammlung und die dort zu fassenden Beschlüsse vor. Herr Pecik ist mit über 20 Prozent der Anteile Aktionär der TA und als solcher zu respektieren. Grundsätzlich steht es jedem Aktionär mit 5-Prozent-Anteil frei, Beschussvorschläge einzubringen. Die Entscheidung darüber trifft letztlich die Hauptversammlung. Über Stimmverhalten der ÖIAG bei Hauptversammlungen geben wir vorab keine Stellungnahme ab.“

Der Antrag für die Aufstockung und Bestellung von Pecik und Sawiris kam vom Aktionär Marathon Zwei Beteiligungs GmbH. Dieser hält 20,1 Prozent des Grundkapitals der Telekom und ist eine 100-Prozent-Tochter der RPR-Privatstiftung von Pecik.