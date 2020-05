Telekom Austria stattet Ybbs mit Smart Metern aus

Das Projekt in Ybbs ist der erste Snart-Meter-Roll-Out Österreichs, der den gesamten Versorgungsbereich umfasst.„Wir freuen uns, den ersten wirklich umfassenden Roll-Out Österreichs in Ybbs an der Donau zu verwirklichen. Unser Projektmanagement beinhaltet alle relevanten Arbeitsschritte für die Einführung von Smart Metering, von der Bereitstellung der intelligenten Zähler bis zur Datenübertragung“, erklärt Bernd Liebscher, Geschäftsführer der Telekom Austria Group M2M GmbH.