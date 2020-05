Telnav kauft deutschen Navi-App-Hersteller Skobbler

Der Preis liegt bei 19,2 Millionen Dollar in bar und Telenav-Aktien im Wert von 4,6 Millionen Dollar, heißt es in einer Telnav-Mitteilung vom Freitag . Skobbler bietet Smartphone-Apps auf Basis des offenen Karten-Projekts OpenStreetMap an, die drastisch günstiger als Produkte etablierter Navigations-Anbieter sind.

Es werde erwartet, dass sich das gesamte Skobbler-Team aus Berlin Telenav anschließen werde, hieß es. Gegründet wurde die Firma von früheren Top-Managern des Navi-Herstellers Navigon, der vom Konkurrenten Garmin geschluckt worden war. Der Gründer von OpenStreetMap, Steve Coast, arbeitet inzwischen auch für Telenav. Bei dem Projekt werden die Karten von der Nutzer-Gemeinde ähnlich wie beim Online-Lexikon Wikipedia aktualisiert und verbessert.