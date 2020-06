Trend zur Cloud kostet bei SAP Jobs

Seit der Umstellung auf die Cloud-Technologie herrscht bei SAP auch an der Spitze ein reges Kommen und Gehen. Einige Führungskräfte von Cloud-Anbietern, die SAP übernommen hat, verließen den Konzern nach kurzer Zeit. So ging vor wenigen Tagen Shawn Price, der erst zu Jahresbeginn als Dritter an dieser Stelle zum Cloud-Chef ernannt worden war. Da den Kunden Mietsoftware und traditionelle Software nun aus einer Hand angeboten werden, sei dieser Posten überflüssig geworden, erklärte der Sprecher. Vergangene Woche war außerdem überraschend Entwicklungschef Vishal Sikka aus dem Vorstand ausgeschieden - er ist der Vierte innerhalb eines Jahres, der das Top-Management verlassen hat.