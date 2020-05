Twitter baut Geschäft in Deutschland aus

Das Online-Netzwerk Twitter will in Deutschland stärker Fuß fassen. "Es wird für uns schwer, in Europa erfolgreich zu sein, wenn wir nicht in Deutschland erfolgreich sind", sagte Twitter-Manager Ali Jafari der dpa.

Der deutsche Markt bewege sich langsamer als etwa der Heimatmarkt USA, sagte Thomas de Buhr, Geschäftsführer von Twitter Deutschland. "Ich würde sagen, es gibt eine Verzögerung von zwei Jahren. Wir sind einfach etwas zögerlicher." Die Fußballweltmeisterschaft habe für einen Schub gesorgt, betonten die beiden Twitter-Führungskräfte.