Twitter-Börsengang soll 1,5 Milliarden US-Dollar bringen

Der Mikroblogging-Dienst Twitter soll laut einem Bericht von "The Street" künftig an der New York Stock Exchange gelistet werden. Der Börsengang soll einem Insider zufolge mehr als 1,5 Milliarden US-Dollar in die Kassen des Unternehmens spülen. Die in San Francisco ansässige Firma kündigte bereits am 12.September an, dass man den S-1-Antrag ausgefüllt habe.