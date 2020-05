Twitter könnte Börsegang von anderen Tech-Firmen lostreten

„Das Verlangen nach Tech-Aktien ist wieder da.“ Twitter sei auf seinem Wachstumspfad noch nicht so weit vorangeschritten wie Facebook damals bei seinem IPO. Das dürfte die Märkte in Aufregung versetzen, vermutet Chris Baggini, Portfoliomanager bei Turner Investments. Er schlug bei Facebook zu und will auch Twitter-Aktien kaufen. Auch in Asien stehen größere Deals an. So wird erwartet, dass der chinesische Internet-Händler Alibaba schon bald Aktien bei Anlegern platzieren wird. Die Chinesen könnten noch dieses Jahr, spätestens Anfang 2014 an die Börse gehen und dabei mehr als 15 Milliarden Dollar einnehmen.