Twitter mit sieben Milliarden Dollar bewertet

Twitter habe bei einer neuen Finanzierungsrunde mehrere hundert Millionen Dollar an frischem Geld eingesammelt, berichtete - - das " Wall Street Journal" am Dienstag. Zuletzt hatte das Unternehmen im Dezember den Kapitalmarkt angezapft - und war damals mit 3,7 Milliarden Dollar bewertet worden. Zwischenzeitlich hat Twitter aber nicht nur seinen Dienst weiterentwickelt, sondern die gesamte Internet-Branche befindet sich im Aufwind. Das drückt sich in der Bewertung aus: Die liege mittlerweile bei bis zu sieben Milliarden Dollar (4,9 Mrd Euro), so das " WSJ" unter Berufung auf eingeweihte Personen.

Starkes Interesse an Internet-Firmen

Wie stark das Interesse von Anlegern an den Internet-Firmen ist, haben die Börsengänge des beruflichen Online-Netzwerks LinkedIn und des Internetradios Pandora gezeigt. Obwohl die Firmen kaum Geld verdienen oder wie im Falle von Pandora sogar Verluste schreiben, sind sie Milliarden Dollar wert. Der Spieleentwickler Zynga und das Schnäppchen-Portal Groupon streben gerade aufs Parkett. Im kommenden Jahr dürfte dann das weltgrößte Online-Netzwerks Facebook folgen und vielleicht geht letztlich auch Twitter an die Börse.

Blase befürchtet

Die Börsianer schauen deshalb ganz genau hin, wie viel Geld Investoren abseits der Börse auf den Tisch legen, um an Firmenanteile zu gelangen. Aus dem Preis für die einzelnen Anteile wird dann der Gesamtwert hochgerechnet. Die Zahl ist allerdings nur ein grober Anhaltspunkt für den Preis, den eine Internet-Firma dann tatsächlich an der Börse einbringen kann. Bei Facebook kursieren Summen von 50 bis 100 Milliarden Dollar. Mancher Beobachter fürchtet schone eine neue Blase.