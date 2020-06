Twitter-Mitgründer Williams zieht sich zurück

In der Führungsetage des Internet-Unternehmens Twitter geht das Stühlerücken weiter: Wenige Tage nach der Rückkehr von Initiator Jack Dorsey zog sich jetzt der Mitbegründer Evan Williams aus dem Tagesgeschäft zurück. Er wolle nach fünf Jahren ein neues Projekt angehen, bleibe aber im Verwaltungsrat von Twitter, teilte der 40-Jährige in seinem persönlichen Blog mit. Twitter sei jetzt in fähigen Händen und werde zweifellos noch größer und besser werden, schrieb der Internet-Unternehmer. „Es gibt andere Probleme und Chancen in der Welt, die Aufmerksamkeit verdienen, und es gibt andere Personen, mit denen ich gern zusammenarbeiten und von denen ich lernen möchte.“

Vor der Entwicklung des Kurzmitteilungsdienstes Twitter hatte Williams das Unternehmen Pyra Labs gegründet, das den Blog-Dienst Blogger entwickelt hat und 2003 von Google gekauft wurde. Bei Twitter übernahm Williams 2008 den Vorstandsvorsitz von Dorsey, der jetzt zu dem Unternehmen zurückkehrt, um sich um die Produktentwicklung zu kümmern. Der Führungswechsel von Dorsey zu Williams führte damals zu Spannungen zwischen beiden. Seit Herbst 2010 wird das Unternehmen von Dick Costolo geführt, der Twitter nun mit einem tragfähigen Geschäftsmodell versehen will.