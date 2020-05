Twitter umgeht ebenfalls über Irland Steuerzahlungen

Einem Bericht des Blogs ValleyWag zufolge umgeht auch der Mikrobloggingdienst Twitter einen großen Teil seiner Steuerzahlungen in den USA mit Hilfe einer Tochtergesellschaft in Irland. Damit ist Twitter in bester Gesellschaft, denn nahezu jeder US-Technologiekonzern setzt mittlerweile auf dieselbe Methode, unter anderem Apple, Microsoft, Google und Facebook.