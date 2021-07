Uber ruft neue Unternehmenskultur aus

Der nach zahlreichen Berichten über Sexismus und Aggressionen am Arbeitsplatz in Bedrängnis geratene US-Fahrdienstvermittler Uber hat eine neue Unternehmenskultur ausgerufen. "Wir tun das Richtige", lautet das neue Motto, das Uber-Chef Dara Khosrowshahi am Dienstag in einer Mitteilung an die Beschäftigten ausgab.

Die Unternehmenskultur, die Uber zu dem gemacht habe, was es heute sei, "wird uns nicht weiter bringen". Khosrowshahi hatte den Posten Ende August vom umstrittenen Uber-Gründer Travis Kalanick übernommen.