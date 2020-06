Uber will sich eine weitere Milliarde Dollar holen

Der umstrittene Fahrdienst-Vermittler Uber hat seine aktuelle Finanzierungsrunde nach einem Ansturm der Investoren um eine weitere Milliarde Dollar (879,35 Mio. Euro) ausgebaut. Das Startup aus San Francisco bestätigte die Aufstockung auf insgesamt 2,8 Mrd. Dollar am Mittwoch der New York Times. Die Gesamtbewertung der Firma bleibe bei 40 Mrd. Dollar, schrieb die Zeitung.

Uber hatte sich in der aktuellen Finanzierungsrunde zunächst im Dezember 1,2 Mrd. Dollar bei Investoren besorgt und bot weiteren Geldgebern an, noch mit 600 Mio. Dollar einzusteigen. Das Interesse war aber so groß, dass dieses Fenster jetzt weiter geöffnet wurde.