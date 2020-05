Uber will trotz Gerichtsverbots expandieren

Die Fronten zwischen dem US-Fahrdienst-Vermittler Uber und der Taxi-Branche verhärten sich in Deutschland. Trotz Einstweiliger Verfügung des Landgerichts Frankfurt bietet das Startup seine Dienste weiterhin an und hat das Verbot beeinsprucht. Zugleich will die Taxi Deutschland Servicegesellschaft vor Gericht Ordnungsgelder gegen Uber durchsetzen - pro vermittelter Fahrt drohen bis zu 250.000 Euro.

Anders als traditionelle Taxi-Betriebe vermittelt Uber mit seinem Dienst "UberPop" Fahrten unter Privatleuten - und kassiert dafür Provision. Der Dienst ist inzwischen weltweit in über 200 Städten aktiv und liegt als direkte Konkurrenz mit der Taxi-Branche schwer im Clinch. Taxifahrer gingen bereits in Berlin, London und Paris auf die Barrikaden. In Österreich hat Uber eine andere Vorgangsweise als die in Deutschland gerichtlich untersagte gewählt: In Wien wird mit Mietwagenunternehmen zusammengearbeitet.