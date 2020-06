Umstrittene Preisklauseln auf Reiseportal booking.com

Wie die EU-Kommission am Montag in Brüssel berichtete, sollen von booking.com angebotene Änderungen in Frankreich, Italien und in Schweden untersucht werden. Die EU-Kommission koordiniere die Überprüfungen in den drei Ländern, überprüfe aber nicht selbst. Die Untersuchungen drehen sich um sogenannte Paritätsklauseln.