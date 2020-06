UPC baut 250 Stellen ab, davon 30 in Österreich

In Summe fällt bei UPC jeder zehnte Arbeitsplatz weg. Das Tochterunternehmen des britischen Kabelnetzkonzerns Liberty Global hat österreichweit 900 Mitarbeiter, in der Schweiz sind es 1.600. Die gesamte Anzahl betroffener Stellen könnte sich noch verringern, wenn in dieser Zeit das Geschäft rascher als geplant wachsen sollte, erklärte UPC am Dienstag. Die Einsparung an Arbeitsplätzen betreffe alle Bereiche, so das Unternehmen auf Anfrage der futurezone.