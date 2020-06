UPC will als Mobilfunker "schrittweise" einsteigen

Der größte Kabelnetzanbieter Österreichs hat heute, Freitag, seine Kundenzahlen für das Jahr 2014 bekannt geben: Die Anzahl der UPC-Fernsehkunden verringerte sich im Vergleich zum Jahr davor um 1,3 Prozent auf 517.400, bei Internetkunden gab es ein Plus von 6,9 Prozent auf 464.000 und bei Festnetz-Telefonkunden ein Plus auf 5,8 Prozent auf 369.500. Insgesamt nutzen 1,35 Millionen Menschen UPC-Dienste, ein Plus von 3,4 Prozent.