US-Apotheken blockieren Apple Pay

Wie aus einem internen Memo hervorgeht, das von SlashGear veröffentlicht wurde, arbeiten Ride Aid und CVS mit der Merchant Customer Exchange zusammen. Das Konsortium, dem auch die Einzelhandelsriesen Wal-Mart, Best Buy und Target angehören, will in den USA im kommenden Jahr eine eigene mobile Bezahllösung auf Basis von QR-Codes starten.

Mit CurrentC wollen sich große US-Einzelhändler, wie TechCrunch berichtet, auch Kreditkartengebühren ersparen. Wal-Mart und Best Buy schlossen bereits zuvor gegenüber dem "Wall Street Journal" aus, dass Apple Pay in ihren Läden zum Einsatz kommen könnte.