US-Aufseher genehmigen WhatsApp-Kauf durch Facebook

Facebook hat von US-Regulierern die Genehmigung für den milliardenschweren Kauf des Kurznachrichtendienstes WhatsApp bekommen. Zugleich mahnte die Handelskommission FTC am Donnerstag die strikte Einhaltung der Datenschutz-Versprechen an. Die Unternehmen hatten unter anderem versichert, dass sich nach der Übernahme an dem Umgang mit Nutzer-Daten bei WhatsApp nichts ändern werde.

WhatsApp hatte nach Bekanntwerden des Deals betont, dass man stets versucht habe, so wenig Informationen wie möglich über die Nutzer zu sammeln. Viele Benutzer waren dennoch verunsichert und sind zu verschlüsselten Messenger-Diensten wie Threema oder Telegram abgewandert.