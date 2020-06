US-Chipgigant Qualcomm droht Milliardenstrafe in China

Das Unternehmen steht unter dem Verdacht, für seine Mobilfunk- und Netzwerk-Technik in China höhere Lizenzgebühren als in anderen Ländern zu verlangen. Entsprechende Vorwürfe hatte der Verband der chinesischen Mobilfunkbranche erhoben. Das Kartellamt durchsuchte daraufhin im November Büros von Qualcomm in Peking und Shanghai.

Die Behörde kann in solchen Fällen eine Strafe von einem bis zehn Prozent des Jahresumsatzes verhängen. Ähnliche Ermittlungen laufen gegen die US-Technologiefirma Interdigital. Experten vermuten, dass auch der Aufbau des neuen Hochgeschwindigkeitsnetzes mit der sogenannten LTE-Technik in China dahinter stecken könnte. Denn China versucht, die Kosten dafür zu drücken.