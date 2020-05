US-Investor Icahn stockt Apple-Anteil weiter auf

Damit sei ihr Wert auf 3,6 Milliarden Dollar angewachsen, teilte Icahn am Donnerstag im Online-Dienst Twitter mit. In einem offenen Brief an Apple bekräftigte Icahn danach abermals die Forderung nach einer deutlich höheren Ausschüttung an die Aktionäre. Das Unternehmen habe zuviel Geld auf der hohen Kante.

Insgesamt ist Apple rund 500 Milliarden Dollar wert.

Icahn ist aber bekannt dafür, auch mit kleinen Positionen großen Druck auf Firmenchefs auszuüben. Auf den offenen Brief am Donnerstag folge allerdings keiner der häufigen Kurssprünge nach Icahn-Äußerungen, die Aktie lag gerade einmal 0,7 Prozent im Plus. Apple hatte jüngst Icahns Forderung zurückgewiesen, im laufenden Geschäftsjahr Aktien im Wert von mindestens 50 Milliarden Dollar zu erwerben.