US-Kunden kaufen wieder mehr iPhones als Android-Geräte

Das iPhone ist das mit Abstand meistverkaifte Smartphone-Modell in den USA, gefolgt von Samsungs Galaxy S5. In Europa ist Googles Android-Betriebssystem traditionell stärker als in den USA, aber auch hier hat Apple zuletzt zugelegt. Im Verlauf des Jahres 2014 ist der Android-Anteil an den verkauften Geräten auf dem alten Kontinent laut Kantar um 3,8 Prozentpunkte auf 66,1 Prozent gefallen, während iOS um 6,2 Prozentpunkte zulegen konnte.

In China konnte Apple seinen Marktanteil 2014 ebenfalls deutlich steigern, von 19 auf 21,5 Prozent.