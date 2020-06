USA: IT-Praktikanten verdienen bis zu 7000 Dollar im Monat

Rund 4.400 Dollar im Monat beträgt das durchschnittliche monatliche Haushaltseinkommen in den USA. Praktikanten in US-Technologieunternehmen bringen laut einer am Freitag veröffentlichten Untersuchung der Jobsuchmaschine Glassdoor weit höhere Summen nach Hause. Mit einem durchschnittlichen monatlichen Salär von 7012 Dollar für Praktikanten führt Palantir Technlogies das Glassdoor-Ranking an, gefolgt von vmware (6966 Dollar) und Twitter, das seine Praktikanten im Schnitt mit 6791 Dollar pro Monat entlohnt.